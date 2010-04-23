Милиционеры в Горловке раз в неделю изучают Закон Божий

В Горловке Донецкой области милиционеры раз в неделю на занятиях служебной подготовки встречаются со священиками города и изучают Закон Божий.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, каждый четверг в горловской милиции проходят занятия по служебной подготовке, на которых сотрудники милиции изучают не только основные нормативные документы, но и, к примеру, тактико-технические характеристики боевого оружия, этический кодекс милиционера и прочее. А буквально месяц назад по инициативе начальника городского управления Вадима КОНДАКОВА личный состав Горловского гарнизона приобщился к православию, сообщили в областном ГУВД.

На занятиях теперь милиционеры могут пополнить свои знания в области религии, православия. Первая из таких тематических бесед состоялась с участием настоятеля Свято-Благовещенского храма протоиерея Александра ПЕКАНОВА, затем с милиционерами встретился епископ Горловский и Славянский МИТРОФАН.

В.КОНДАКОВ отметил, что сотрудничество Церкви и милиции осуществляется на добровольных началах, и целью подобных встреч является желание правоохранителей «восполнить пробел в духовных знаниях».