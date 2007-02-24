Богатырёва призывает Ющенко как можно скорее обсудить ”тревожные тенденции”

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА считает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО стоит как можно скорее встретиться с лидерами парламентских фракций.

Об этом Р.БОГАТЫРЁВА заявила сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

„Мы опять подходим к опасной черте углубления национального раскола. Для этого искусственно используется парламент, где оппозиция последовательно реализует свой план развития. В этих условиях Президенту Украины стоит как можно скорее встретиться с лидерами парламентских фракций”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

Координатор большинства считает, что сейчас в Верховной Раде Украины искусственно создается кризис. По мнению Р.БОГАТЫРЁВОЙ, “оппозиционные силы, к которым, к сожалению, присоединилась президентская “Наша Украина”, дестабилизируя ее работу, имеют полностью очевидную цель - развалить работу высшего законодательного органа и правительства одновременно, чтобы таким образом спровоцировать общенациональный политический кризис. Завершением такой кампании должны стать досрочные парламентские выборы, хотя вполне очевидно, отметила Р.БОГАТЫРЁВА, что это может спровоцировать досрочные президентские выборы.

Анализируя ситуацию, координатор парламентского большинства призывает Президента как можно скорее обсудить нынешние тревожные для государственности и нации тенденции. „Мы точно готовы к любым досрочным выборам, как идейно, так и финансово, но готова ли к этому страна? Уверена, что это ничего не изменит. Даже обреченных амбиций нашей оппозиции. Более того, это больно ударит по экономике, поскольку на выборы будут потрачены колоссальные средства, которые можно было бы направить на реформирование ЖКХ, хромого социального сектора”, - отметила Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, „мы сегодня должны говорить вместе и о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, поскольку сейчас такое впечатление, что этой отрасли никогда не существовало, и только антикризисная коалиция виновата во всех грехах. Мы никогда не избегали ответственности, но считаем, что проблема реформирования ЖКХ имеет комплексный характер и требует скоординированных и совместных усилий всех ветвей власти”.

Также, как отметила Р.БОГАТЫРЁВА, “мы должны говорить с Президентом о компромиссном варианте закона „О Кабинете Министров Украины”, „О регламенте ВР”, о положении императивного мандата для депутатов местных советов. Уверена, что ветви украинской власти должны возобновить диалог, как это было раньше, когда судьбоносные для страны решения принимались в результате выверенных консультаций и совместных действий”.

Лидер фракции Партии регионов призвала коллег-лидеров фракций и главу государства обсудить кандидатуры на должности министра иностранных дел и председателя СБУ, при этом уважая конституционное право Президента иметь собственную позицию. “Но в условиях плюралистической демократии доминирует компромисс, и мы хотим его в отношениях с Президентом”, - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.

По ее словам, к кандидатурам Владимира ОГРЫЗКО и Виктора КОРОЛЯ есть существенные претензии по многим вопросам, они не устранены диалогом. Как считает Р.БОГАТЫРЁВА, “попытка сломать ситуацию „через колено” или завершить ее банальными торгами только усилит нашу политическую болезнь”. Она выразила уверенность, что у Президента есть время на консультации и право на сбалансированное решение. “Мы не хотим подавать негативные сигналы международному сообществу, во второй раз не поддерживая ОГРЫЗКО и КОРОЛЯ на предложенные должности. Институт Президента Украины в глазах международного сообщества должен выглядеть сильным и ответственным за государственную стабильность” – цитирует слова Р.БОГАТЫРЁВОЙ пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ.