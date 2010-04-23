Кто в доме хозяин?

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает с 2015 года ввести обязательное создание объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в приватизированном жилом фонде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр МАЗУРЧАК в ходе круглого стола в министерстве.

По его словам, эта мера предусматривается путем доработки новой редакции Закона «Об объединении совладельцев многоквартирного фонда», которую планируется разработать в рамках Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства до 2015 года.

А.МАЗУРЧАК оценивает действующую редакцию закона как неоднозначную, поскольку для регистрации ОСМД она предусматривает наличие согласия на объединение от 50% плюс одного жителя дома. Министерство рассматривает вариант упрощения регистрации ОСМД, предусмотрев возможность его создания тремя жителями дома и представителем исполкома, который представляет 97% жителей дома.

Программа также предусматривает увеличить в три раза количество ОСМД до 2015 года, а в домах от 5 этажей и выше довести количество ОСМД до 70%.

При этом планируется увеличить в 3,5 раза долю общей площади многоквартирного жилого фонда, переданного в управление предприятиям некоммунального сектора экономики.

По данным МинЖКХ, по состоянию на 1 января 2010 года под управлением ОСМД находится только 13% жилых домов в Украине.

Для стимулирования создания ОСМД предусматривается создать специальный фонд для совместного участия государства и жителей в финансировании первого капитального ремонта жилого дома, в котором создано или создается ОСМД, а также создать консультационные центры содействия и поддержки ОСМД и управляющих компаний.

При этом планируется создать систему подготовки управителей многоквартирных домов.

Как сообщал УНИАН, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ заявил, что финансовую поддержку на капитальный ремонт или реконструкцию жилого фонда будут получать только объединения совладельцев многоквартирных домов или другие объединения по управлению жилым фондом.