Януковича ждут, чтобы запустить новый реактивный самолёт (8 фото)

Новый реактивный самолет Ан-148, созданный в кооперации предприятий Украины, России и ряда других стран, 26 февраля получит сертификат типа, сообщили РБК в правительстве Украины. Документ, разрешающий эксплуатацию машины, руководству Авиационного научно-технического комплекса (АНТК) имени О.Антонова вручит председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина. Ожидается участие в церемонии премьер-министра Виктора Януковича.

Ан-148 предназначен для перевозки до 80 пассажиров на расстояние до 3 тыс. 600 км при крейсерской скорости полета 820-870 км/ч.

В октябре 2004 г. собран и передан на испытания первый самолет Ан-148, строительство которого велось около двух лет. Серийное производство Ан-148 начал Киевский авиазавод "Авиант" с участием ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество". Уже в 2007 г. планируется собрать минимум две машины.

Твердых контрактов подписано более чем на 30 таких машин.

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