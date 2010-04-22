«Сухая Балка» не обращает внимания на милицию и разбирает пути КЖРК

Сегодня представители горно-обогатительного комбината ОАО «Сухая Балка» продолжили сомнительную с правовой точки зрения разборку принадлежащих Криворожскому железорудному комбинату (КЖРК) подъездных железнодорожных путей, при этом данные работы проводились ими также и на новом участке – вблизи станции им. Фрунзе. Об этом УНИАН сообщила начальник юридического отдела КЖРК Светлана ЛИТВИНЕНКО.

С.ЛИТВИНЕНКО сообщила, что по факту начала противоправного демонтажа ж/д путей КЖРК вчера направил ряд телеграмм к Президенту Украины, в Генеральную и областную прокуратуру, в Службу безопасности Украины. На сегодняшний день, по информации юриста, уже поступило подтверждение о получении телеграмм от Президента и СБУ. С.ЛИТВИНЕНКО также отметила, что вчера представителями милиции был составлен соответствующий акт по факту проводимого демонтажа ж/д путей, однако милиция пока воздерживается от каких-либо комментариев по данному вопросу.

Начальник юридического отдела КЖРК также сообщила, что планируется направить еще ряд обращений по факту продолжения представителями «Сухой Балки» не согласованных в установленном законом порядке работ по разборке ж/д путей.

Как сообщал УНИАН, вчера утром работники горно-обогатительного комбината ОАО «Сухая Балка» начали разбирать подъездные железнодорожные пути, принадлежащие Криворожскому железорудному комбинату (КЖРК). По информации С.ЛИТВИНЕНКО, работники «Сухой Балки вместе с работниками Приднепровской железной дороги разбирали имущество Криворожского железорудного комбината.

Как сообщалось, конфликт между ГОК ОАО “Сухая Балка” (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящим в группу Evraz (РФ), и ОАО “Криворожский железорудный комбинат”, управляемым группой “Приват” на паритетных началах с “Метинвестом”, возник вокруг использования подъездных железнодорожных путей.

Руководство КЖРК обвинило горно-обогатительный комбинат “Сухая Балка” в нанесении ущерба подъездным железнодорожным путям и оборудованию, принадлежащим КЖРК, а также в самовольном создании системы железнодорожного транспортного обслуживания без получения необходимых разрешений и согласований. В “Сухой Балке”, в свою очередь, продолжают настаивать на невыполнении КЖРК договорных обязательств по транспортировке сырья со складов ГОКа.

Справка УНИАН. ОАО «Криворожский железорудный комбинат» (г.Кривой Рог) - крупнейший в Украине производитель агломерационной железной руды, годовая добыча комбината составляет около 6 млн. тонн.