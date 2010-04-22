Ассоциация владельцев оружия приветствует намерение парламента

В Украинской ассоциации владельцев оружия приветствуют намерение парламента принять закон, разрешающий гражданам покупать оружие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий УЧАЙКИН.

«Мы, владельцы оружия в этой стране, с придыханием ждали этого закона, поскольку очень многие люди имеют оружие в этой стране, в том числе и то, что переходит людям в наследство… Вектор движения (законодательная инициатива и принятие закона – УНИАН) однозначно верные… Мы, со своей стороны, считаем, что это огромный шаг вперед», - сказал Г.УЧАЙКИН.

При этом он считает, что закрепление законом разрешения на приобретение оружия не будет означать, что все граждане сразу немедленно начнут покупать оружие.

По словам Г.УЧАЙКИНА, он, как и другие члены ассоциации, рассматривает оружие исключительно как предмет, как техническое устройство, как и все остальное, чем человек пользуется в быту.

«Как известно – убивает не оружие, убивает человек», - сказал Г.УЧАЙКИН.

Он не исключил, что накануне рассмотрения во втором чтении в проект закона будут внесены определенные изменения. В частности, по его мнению, необходимо создать кадастр оружия и критерии его возможностей.

Г.УЧАЙКИН заметил, что понимает позицию Министерства внутренних дел Украины, которое высказалось против предоставления разрешения гражданам покупать оружие, поскольку это может добавить правоохранителям дополнительной работы. В то же время он считает, что органы внутренних дел справятся с новыми обязанностями так же, как должным образом справляются с урегулированием вопросов с владельцами транспортных средств.

Также председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия выразил убеждение, что нельзя предоставлять разрешения на владение оружием лицам, которые когда-то были осуждены по определенному ряду статей Уголовного кодекса, невзирая на то, погашена или не погашена судимость этого лица.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции политолог Сергей ТАРАН заметил, что официальная статистика свидетельствует, что преступлений, совершенных лицами, имеющими официально зарегистрированное оружие, очень мало.

«Опасность для Украины будет тогда, когда получать оружие сможет кто-либо без проверки своей адекватности», - сказал он, отметив, что в случае принятия данного закона факт получения оружия должен быть прозрачным.

С.ТАРАНА поддержал директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНАДРЕНКО.

По его словам, если «законом будет разрешено носить оружие, это не будет означать, что завтра все граждане вооружатся до зубов и будут стрелять друг в друга из окон или где-то еще… Даже если завтра разрешат свободно покупать оружие, это не означает, что завтра все 100% украинцев купят оружие».

При этом К.БОНДАРЕНКО напомнил общеизвестную мотивацию, что «человек, который хочет совершить преступление, обязательно достанет для него орудие».

Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “Об обороте оружия невоенного назначения”.