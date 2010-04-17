ФГИУ может увеличить пакет акций Укртелекома, выставленный на продажу

Фонд государственного имущества Украины рассматривает возможность увеличения размера планируемого к приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома» до 75-80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Фонда госимущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его словам, увеличить приватизируемый пакет акций «Укртелекома» можно будет за счет раскрепленного из госсобственности 25-процентного пакета акций компании.

Ю.ЯКОВЛЕВ считает, что 10-17% акций «Укртелекома» можно будет выставить на фондовых биржах.

Заместитель председателя ФГИУ отметил, что увеличение размера приватизируемого контрольного пакета акций предприятия поможет сделать данный пакет более привлекательным для потенциальных инвесторов.

При этом Ю.ЯКОВЛЕВ подчеркнул, что для осуществления приватизации контрольного пакета акций «Укртелекома» необходимо принятие соответствующего решения правительства. Он также спрогнозировал, что в случае получения согласия Кабинета Министров на приватизацию контрольного пакета акций «Укртелекома» деньги от его продажи можно будет получить только в конце года – в октябре-декабре.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному приказом Фонда госимущества (№1272 от 11 августа 2009 г.) ежемесячному пообъектному плану-графику приватизации на III-IV кварталы 2009 года, ФГИ планировал в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

19 августа 2009 года и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что фонд не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома».

24 марта т.г. исполняющий обязанности председателя ФГИ Владимир РЯБЧЕНКО сообщил, что Фонд госимущества в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком». При этом, по его словам, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн.

По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн. В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по словам и.о. председателя ФГИ, остается за правительством.

В.РЯБЧЕНКО также не исключил возможность участия украинских инвесторов в приватизации «Укртелекома».

По его словам, хотя на данный момент «Укртелеком» не готов к продаже, однако ФГИ проведет всю необходимую работу, чтобы подготовить его к приватизации.

ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также предоставляет услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и тому подобное.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.