В Украине исчезнет журналистика, будет только "независимая" социология?

В 2009 году практически остановилось развитие украинских СМИ в направлении усиления контроля над представителями власти с точки зрения общественных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные совместного исследования Института массовой информации и фонда «Демократические инициативы» сегодня на пресс-конференции в Киеве обнародовала научный руководитель фонда Ирина БЕКЕШКИНА.

По ее словам, сегодня украинские СМИ достаточно условно можно назвать независимыми и профессиональными. «На 19-м году независимости в Украине все еще сохраняется достаточно большое количество государственных и коммунальных СМИ, а государство в лице конкретных должностных лиц до сих пор не может избавиться от советской привычки контролировать их редакционную политику, а владельцами-олигархами СМИ рассматриваются как инструменты политического влияния», - сказала И.БЕКЕШКИНА.

Она заметила, что отсутствие общественного телерадиовещания не дает возможности демонстрировать образцы качественной и социально ответственной журналистики, и в результате наблюдается депрофессионализация профессии журналиста.

«Многие украинские журналисты фактически ими не являются – они не имеют достаточного образования, жизненного опыта, понимания миссии профессии и желания и навыка сопротивляться давлению. Из-за этого на них легко влиять», - сказала И.БЕКЕШКИНА.

По ее словам, такая ситуация может привести к вымыванию профессиональных кадров, и в конечном счете журналистика как таковая может прекратить свое существование.