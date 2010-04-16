МАГАТЭ готово помочь Украине избавиться от высокообогащенного урана

Международное агентство по атомной энергии готово помочь Украине избавиться от высокообогащенного урана.

Как сообщает «Немецкая волна», по словам пресс-секретаря МАГАТЭ, «отказаться от урана – это решение Украины, а поэтому агентство не может его комментировать или приветствовать».

В то же время представитель МАГАТЭ выразил готовность международной контрольной организации оказать Украине помощь в исполнении этого решения: «Мы имеем опыт помощи странам при их отказе от опасных материалов. Например, мы уже помогали Сербии».

В частности, МАГАТЭ может направить в Украину своих экспертов для оценки ситуации и предоставления консультаций относительно упаковки и безопасной транспортировки высокообогащенного урана. «Это очень длительный процесс, который нуждается в тщательной подготовке», - сказал представитель МАГАТЭ.

Он добавил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии периодически посещают Украину в рамках контроля над ее ядерными объектами и материалами. Но он отказался дать оценку, существует ли какая-либо угроза в дальнейшем хранении высокообогащенного урана в Украине.