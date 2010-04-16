Новые партизанские землянки построят в Черниговской области

В Черниговской области продолжается создание музейно-мемориального комплекса партизанской славы "Лисоград". Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, контролирует этот процесс лично председатель Черниговской ОГА Владимир ХОМЕНКО.

Во время выездного совещания в с. Елино Щорского района руководитель области ознакомился с проектно-сметной документацией по строительству объектов и землеотводу музейно-мемориального комплекса и достройки существующего здания Музея партизанской славы.

Председатель облгосадминистрации внес коррективы в предложенные проекты и выдвинул достаточно жесткие требования к исполнителям. Руководителям соответствующих служб дал поручение с определением достаточно коротких сроков их выполнения. Составлен график работ, согласно которому существующие три партизанских землянки будут реконструированы, а также построены новые. Кроме того, запланировано строительство админздания, установление нового памятного знака, восстановление окопов и т.д.

Во время совещания обсуждались вопросы строительства к "Лисограду" дороги, ремонта дорог в с. Елино, проведение санитарной рубки леса, варианты освещения музейно-мемориального комплекса.

В музее Партизанской славы (с.Елино) руководитель области поручил переделать экспозиционный фонд.

Создание в области музейно-мемориального комплекса партизанской славы под названием "Лисоград" началось в прошлом году. Инициатором выступила областная государственная администрация. Средства на строительство планируют привлечь из бюджета области и из пожертвований меценатов, которые пожелают принять участие в развитии туристической инфраструктуры края.

Решением 26-й сессии областного совета от 11 августа 2009 года было образовано коммунальное заведение "Музейно-мемориальный комплекс партизанской славы "Лисоград" Черниговского областного совета, а его директором назначен Юрий ГОРБИК.