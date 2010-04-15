Мину 1940 г. обнаружили на 3-метровой глубине возле пансионата

Донную якорную мину советского производства, найденную в море в пятидесяти метрах от берега близ пансионата в Бахчисарайском районе Крыма, уничтожили сегодня пиротехники МЧС.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, проверяя акваторию пляжа в селе Песчаное, водолазы министерства обнаружили мину 1940 года выпуска на трехметровой глубине неподалеку от берега.

«На берегу в этом месте произошло обрушение железобетонных конструкций. Поднявшимся штормом боеприпас могло ударить о куски плит, в результате чего мог прогреметь взрыв», - говорится в сообщении.

Пиротехники подорвали мину на месте обнаружения. На время операции около полусотни сотрудников пансионата, расположенного в пятидесяти метрах от пляжа, эвакуировали.