Эксперт предупреждает, что узаконивать кредитные каникулы для всех опасно

Узаконивать полуторагодовые кредитные каникулы абсолютно для всех предпринимателей опасно. Так в интервью журналистам прокомментировал разработанный Госпредпринимательством законопроект «О приостановке задолженности малых и средних субъектов предпринимательской деятельности перед банками-кредиторами» председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Безусловно, представителей малого и среднего бизнеса в нынешний непростой экономической ситуации необходимо поддерживать. Но тут есть и обратная сторона медали: любая хорошая инициатива в руках плохих людей достигает противоположного эффекта. И законодательное закрепление возможности получения кредитных каникул на протяжении 18 месяцев для всех содержит в себе серьезную опасность стать плацдармом для манипулирования и мошенничества со стороны нечестных заемщиков», - отметил эксперт.

«Государство должно защищать не только предпринимателей, но и банки, которые их кредитуют. Потому в законе, в первую очередь, должны быть четко прописаны условия и причины для отказа в предоставлении такой кредитной отсрочки, чтобы сразу отсеять всех возможных обманщиков», - подчеркнул Владислав Байрака.

Он также отметил то, что на сегодня банки очень ценят дисциплинированных клиентов, с хорошей, «незапятнанной» кредитной историей, и в связи с этим сами готовы идти им навстречу.

«Если мы видим, что клиент исправно платил по своему кредиту, у него не было просрочек, то мы ему доверяем и пытаемся всячески поддерживать, то ли снижая кредитные ставки, то ли увеличивая срок кредитования, то ли предоставляя кредитные каникулы, в течение которых клиент на протяжении определенного периода платит лишь проценты, без тела кредита», - заметил председатель правления Банка Кипра.

Напомним, что Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработал проект закона «О приостановке задолженности малых и средних субъектов предпринимательской деятельности перед банками-кредиторами», которым предлагается предоставление права на получение кредитных каникул на срок до 18 месяцев для всех.