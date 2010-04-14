Кабмин подал в ВР Программу социально-экономического развития

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год.

Согласно документу, основными задачами этой антикризисной программы станут: оздоровление государственных финансов и банковской системы, возобновление кредитования реального сектора экономики, проведение глубоких институционных реформ, активизация инвестиций в модернизацию экономики, создание благоприятных условий для предпринимательства, что позволит не только выйти из кризиса, но и восстановить и закрепить тенденцию устойчивого социально-экономического развития Украины и повышения благосостояния граждан.

Согласно программе, в 2010 году в Украине ожидается номинальный ВВП в размере 1 трлн. 83,1 млрд. грн., рост реального ВВП - 3,7%, рост объема производства продукции промышленности – 5,3%, рост валовой продукции сельского хозяйства – 2,4%, инфляция в среднем к предыдущему году - 12,2, декабрь к декабрю предыдущего года – 13,1%, индекс цен производителей в среднем к предыдущему году -16%, декабрь к декабрю предыдущего года – 14,4%, размер прямых иностранных инвестиций – 5 млрд. долл. США.

Также, согласно программе, финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году ожидается на уровне 16,6 млрд. грн. при прибыли в 174,2 млрд. грн., убытке – 157,6 млрд. грн..

Рост экспорта товаров и услуг в 2010 году ожидается на уровне 15,1% - до 62 млрд. 470 млн. долл. США, импорта – на 14,4% - до 64 млрд. 373 млн. долл. США, ожидается отрицательное сальдо торгового баланса на уровне 1 млрд. 903 млн. долл. США.

Согласно программе, среднегодовая численность населения в Украине в 2010 году составит 45,9 млн. человек, количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет – 20,4 млн. человек, количество безработных – 1,8 млн. человек.

При этом темпы роста производительности труда ожидаются на уровне 2,9%.

Согласно законопроекту, в 2010 году правительство планирует финансировать 112 государственных целевых программ.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что законопроект о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год, который был одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров, будет рассмотрен на заседании Верховной Рады 15 апреля.