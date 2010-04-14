Кабмин решил бесплатно выдавать визы ветеранам ВОВ

Правительство поручило Министерству иностранных дел обеспечить оформление визовых документов, используя нулевую ставку консульского сбора иностранным гражданам – ветеранам Великой Отечественной войны для въезда в Украину в мае 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина 14 апреля.

Такое решение, отмечают в правительстве, облегчит въезд ветеранов в Украину для участия в празднованиях 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.