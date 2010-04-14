Кабмин поставил антикризисную задачу: модернизировать ГТС

Кабинет Министров Украины считает одной из основных задач в области энергообеспечения модернизацию газотранспортной системы Украины (ГТС).

Об этом сказано в законопроекте №6305 от 14 апреля т.г. «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год» (Антикризисная программа), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, также важными задачами в области энергообеспечения правительство считает внедрение стратегического планирования в топливно-энергетическом комплексе, создание системы составления энергетического баланса и его оптимизацию, обеспечение развития уранового производства и создание ядерно-топливного цикла в Украине, продление сроков эксплуатации, модернизацию действующих энергоблоков АЭС и строительство новых мощностей АЭС, ввод необходимых объемов маневровых мощностей и создание условий для увеличения экспорта электроэнергии, создание условий для обеспечения надежной работы энергосистемы Украины.

Кроме того, правительство отмечает важность укрепления независимости Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, стабилизации и постепенного наращивания объемов добычи угля и производства товарной угольной продукции, модернизации шахтного фонда и технического переоснащения производства, реформирования экономической сферы угольных предприятий с целью перехода от пропорций свертывания к пропорциям расширенного восстановления, а также максимального привлечения инвестиционных ресурсов для развития угольной отрасли, в т.ч. использования механизмов государственно-частного партнерства.