В Крыму трое милиционеров пытали задержанных

18:33, 14 апреля 2010
Общество
1798 0

Требовали "признаться" в преступлении

В Крыму прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении троих сотрудников милиции, которые с помощью пыток и издевательств пытались заставить жителей Бахчисарайского района признаться в преступлении.

"Действия милиционеров, причинивших гражданам телесные повреждения, квалифицированы как превышение служебных полномочий", - говорится в переданном УНИАН сообщении прокуратуры Крыма.

Доказательства совершения правоохранителями противоправных действий представлены на рассмотрение Бахчисарайского райсуда.

Количество пострадавших не уточняется.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter