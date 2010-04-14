В Крыму трое милиционеров пытали задержанных

Требовали "признаться" в преступлении

В Крыму прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении троих сотрудников милиции, которые с помощью пыток и издевательств пытались заставить жителей Бахчисарайского района признаться в преступлении. "Действия милиционеров, причинивших гражданам телесные повреждения, квалифицированы как превышение служебных полномочий", - говорится в переданном УНИАН сообщении прокуратуры Крыма. Доказательства совершения правоохранителями противоправных действий представлены на рассмотрение Бахчисарайского райсуда. Количество пострадавших не уточняется.

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