В Горловке женщина задушила своего 4-месячного ребенка

В Горловке Донецкой области возбуждено уголовное дело против 23-летней женщины, задушившей своего 4-месячного ребенка.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, женщина воспитывала двух детей и была беременна еще одним, при этом вела беспорядочный образ жизни, регулярно употребляла алкоголь.

По словам следователя Никитовского горотдела милиции г. Горловки Сергея ГОЛОВЕНКО, мать объяснила свой поступок тем, что ребенок плакал и мешал ей спать.