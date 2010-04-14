В Донецке - вооруженное ограбление банка

Сегодня в Донецке совершено вооруженное ограбление отделения «Правэксбанка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, сигнал об ограблении поступил в милицию из отделения банка в 11.02.

По предварительной информации, в отделение банка ворвались двое мужчин в масках. Один из них был вооружен автоматом. Угрожая оружием, они потребовали отдать деньги. Сейчас милиция выясняет, какую сумму похитили из банка.

По предварительной информации, жертв в результате ограбления нет.

На месте происшествия работает оперативная группа милиции.