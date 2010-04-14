Киевское метро получило вагоны с антивандальными диванами

Завод «Метровагонмаш» (Мытищи, Московская область) 13 апреля отправил первую партию из шести промежуточных вагонов для Киевского метрополитена.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в департаменте по связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг», в состав которого входит предприятие.

Поставка осуществлялась в рамках контракта, заключенного в декабре 2009 года.

По условиям договора, «Метровагонмаш» передаст Киевскому метрополитену 42 промежуточных вагона модели 81-714.5М до конца августа текущего года.

Салоны вагонов оборудованы антивандальными диванами с каркасами из стеклопластика. Широкие окна салонов выполнены с раздвижными форточками. Для стоящих пассажиров в салоне установлены горизонтальные поручни над диванами, вертикальные поручни у торцевых дверей и в зоне дверных проемов у диванов. Салон вагона имеет естественную приточно-вытяжную и принудительную механическую вентиляцию. Освещение пассажирского салона осуществляется световой линией, состоящей из отдельных модулей с люминесцентными лампами.

В сообщении отмечается, что «Метровагонмаш» с 1960 года передал заказчикам 306 метровагонов.

«Метровагонмаш» – ведущее предприятие в области разработки и производства вагонов метро, единственный в России производитель рельсовых автобусов. Завод обеспечивает подвижным составом метрополитены России, других стран СНГ, а также Болгарии, Польши, Венгрии и пр.