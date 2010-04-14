Во Львове опровергают информацию Табачника

Приведенная министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ информация об уменьшении на треть количества зрителей в кинотеатрах Львова из-за украинского дубляжа не соответствует действительности, заявили УНИАН менеджеры крупнейших львовских кинотеатров.

Согласно данным сети кинотеатров «Кинопалац» во Львове, увеличение поступлений от проката за 2009 год во Львове составило 22% по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечают опрошенные УНИАН менеджеры львовских кинотеатров, им также ничего не известно о якобы иске львовских прокатчиков в связи с убытками, нанесенными введением украинского дубляжа, о чем также говорил министр образования Д.ТАБАЧНИК.

«Самого такого понятия, как львовский кинопрокатчик, просто не существует – есть общеукраинские кинопрокатные компании, которые в том числе предоставляют свои фильмокопии для показа львовским кинотеатрам», - отметил представитель одного из кинотеатров.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК заявил недавно в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что после введения обязательного перевода художественных фильмов на украинский язык «количество посещений в кинотеатрах Львова упало едва ли не на треть».