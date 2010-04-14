МВД возобновило выдачу загранпаспортов

Министерство внутренних дел возобновило выдачу заграничных паспортов, прекращенную после того, как правительство Юлии ТИМОШЕНКО лишило консорциум ЕДАПС права печатать бланки строгой отчетности, пишет газета “Коммерсант-Украина” (№64).

Новый Кабинет министров вернул ему эту возможность, однако в консорциуме напоминают, что задолженность МВД и Госказначейства перед ним все еще не погашена.

По информации издания, МВД начало выдавать гражданам заграничные паспорта в понедельник. Известно, что 4 января консорциум ЕДАПС, занимающийся изготовлением бланков строгой отчетности, прекратил отгрузку загранпаспортов из-за задолженности МВД и Госказначейства за бланки, произведенные им в 2009 году. В начале 2010 года сумма задолженности составляла 150 млн. грн.

Консорциум ЕДАПС (государственная автоматизированная паспортная система) занимается разработкой и внедрением элементов защиты документов от подделки, в частности, поликарбонатных страниц (например, в загранпаспортах) и голограмм (в том числе для акцизных марок алкогольной и табачной продукции).

Как рассказал заместитель генерального директора консорциума ЕДАПС Александр ДРАНИКОВ, чтобы вернуть свои средства, консорциум был вынужден подавать судебные иски к МВД и Госказначейству. "После обращения в суд деньги нам начали перечислять, но малыми частями. Мы продолжали работать, несмотря на нехватку средств", – отметил А.ДРАНИКОВ.

По его словам, печать бланков окончательно прекратилась после того, как 2 марта Кабинет министров Ю.ТИМОШЕНКО принял постановление №218, которым фактически лишил ЕДАПС права изготовления официальных бланков, передав его полиграфическому комбинату "Украина". Кроме того, на то время министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обвинил консорциум в том, что он, используя свое монопольное положение, повышает цены на продукцию и отказывается печатать паспорта без предварительной оплаты.

31 марта новый Кабинет министров под руководством Николая АЗАРОВА отменил постановление №218. Это дало возможность консорциуму ЕДАПС возобновить печать официальных бланков загранпаспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Впрочем, по словам А.ДРАНИКОВА, задолженность МВД и Госказначейства до сих пор не погашена и составляет 119 млн. грн.

"Несмотря на это, мы продолжаем работу. Отпускная цена на загранпаспорт не менялась уже несколько лет – около 40 грн. за один экземпляр", – сообщил он. Газета отмечает, что стоимость оформления загранпаспорта сейчас составляет 383,38 грн.

Как заявил советник министра внутренних дел Константин СТОГНИЙ, специальная комиссия при Кабинете министров расследует нецелевое использование бюджетных средств, предназначавшихся для консорциума ЕДАПС. "180 тыс. заявок были уже оплачены, а правительство (Ю.ТИМОШЕНКО) не выплатило эти деньги ЕДАПС. Люди рассчитались за оформление паспортов, а ждать их пришлось несколько месяцев. Этот вопрос будет расследоваться на правительственном уровне", – сообщил К.СТОГНИЙ.