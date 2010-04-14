Мэр Тернополя будет платить 5 гривен за мешок мусора из своего кармана

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ пообещал заплатить по 5 грн. за каждый 40-литровый мешок собранного мусора безработным, которые придут на городскую толоку.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление мэра обнародовано на официальном сайте городского совета.

Деньги Р.ЗАСТАВНЫЙ планирует платить из собственного кармана, добавив, что ему в этом замысле материально будут помогать единомышленники.

Финансово стимулировать безработных Р.ЗАСТАВНЫЙ призвал также общественные организации и политические партии.

«Все, кто тратят средства своих спонсоров на печатание заказных материалов в газетах, платят за бил-борды или мнимым активистам на митингах, создают другие дорогие шоу – просто пусть аналогично заплатят добровольцам. И тогда вместо того, чтобы заказать еще один бил-борд, они смогут оплатить 200 мешков мусора», – подсчитал мэр.

Общегородская толока по случаю Дня окружающей среды состоится в Тернополе 17 апреля. Всех желающих принять в ней участие коммунальщики обеспечат необходимым инвентарем