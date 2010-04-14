Прикарпатская милиция установила заказчика и исполнителя убийства предпринимателя из города Надворная Ивано-Франковской области Владимира Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области генерал-майор милиции Василий ВАРЦАБА.

По его словам, милиция задержала одного из трех подозреваемых в убийстве надворнянского предпринимателя, в частности, задержан водитель автомобиля, из которого стреляли в жертву.

Также установлены личности заказчика и исполнителя убийства, которые в настоящее время находятся за пределами Украины.

Как сообщал УНИАН, предпринимателя В.Олийныка застрелили 19 февраля 2010 года в Надворной Ивано-Франковской области. Выстрел прозвучал около 13.00, когда бизнесмен проезжал в собственном автомобиле по ул. Владимира Великого и намеревался забрать дочку из школы. В.Олийнык занимался бизнесом, связанным с поставками нефтепродуктов.