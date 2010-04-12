Генпрокуратура возобновила уголовное дело в отношении экс-мэра Одессы

Генеральная прокуратура Украины отменила постановление о прекращении досудебного следствия по уголовному делу против бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре Украины, уточнив, что «10 апреля Р.БОДЕЛАН был допрошен по этому делу, которое находится в производстве прокуратуры Одесской области».

Между тем экс-мэр Р.БОДЕЛАН сегодня заявил, что в Украине закрыто возбужденное в апреле 2005 года уголовное дело по обвинению его в злоупотреблении служебным положением. "Генпрокуратура закрыла все дела, именно это и позволило мне посетить Одессу", - сказал он.

При этом, по словам Р.БОДЕЛАНА, оставаться в Одессе он не намерен - нужно возвращаться в Санкт-Петербург, где «осталось много незаконченных дел и проектов, связанных, в частности, с реконструкцией Санкт-Петербургского порта».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2005 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в отношении экс-мэра Одессы Р.БОДЕЛАНА. Ему инкриминировалось подписание незаконного договора с одесской фирмой "Белая акация", предусматривавшего передачу ей в пользование земельных участков для размещения рекламных щитов. По сообщениям правоохранительных органов, причиненные этой сделкой убытки для казны составили около полумиллиона гривен.

5 мая 2005 года Р.БОДЕЛАН был объявлен во всеукраинский розыск. Сразу после этого он эмигрировал в Российскую Федерацию, где, приняв российское гражданство, стал заместителем начальника Санкт-Петербургского морского торгового порта.