Еврокомиссар: памятник Сталину - как чествование виновных в преступлении
Очень неутешительно
Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ называет очень неутешительным сообщение о возможности сооружения памятника Сталину в Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.
“Конечно, кто-то может сказать, что есть право на свободу слова, и тому подобное... Но такие сообщения очень неутешительны”, - сказал он.
Комиссар отметил, что сооружение памятника Сталину в Украине, которая пострадала от коммунистического режима, в частности пережила Голодомор, выглядело бы как чествование виновных в преступлении.
“Правда должна стать известной. Мемориалы должны быть в честь жертв, а не в честь диктаторов”, - отметил Т.ХАММАРБЕРГ.
Как сообщал УНИАН, 25 марта секретарь Запорожского обкома КПУ Александр ЗУБЧЕВСКИЙ сообщил о намерении построить к 9 мая в городе памятник Сталину.
31 марта вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО заявил, что власть не будет препятствовать сооружению памятника, чтобы «не обострять столкновения разных мнений».