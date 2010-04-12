В Украине введут налог на недвижимость, самолеты, вертолеты и яхты?

Народные депутаты Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Антонина БОЛЮРА (БЮТ) предлагают ввести налог на недвижимость, самолеты, вертолеты, яхты, а также увеличить налог с владельцев автомобилей с большим объемом двигателя.

Об этом говорится в законопроекте «О налоге на отдельные виды имущества» №6285, внесенном на рассмотрение Верховной Рады 9 апреля т.г.

Согласно пояснительной записке, ставки налога на недвижимое имущество, отнесенное к жилому фонду, планируется установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за 1 кв. м общего размера облагаемого налогом имущества.

Законопроект предусматривает взимание налога с общего размера недвижимого имущества, отнесенного к жилому фонду, составляющего более 100 кв. м для юридических лиц и свыше 300 кв. м – для физических лиц.

Ставки налога на вертолеты и самолеты предлагается установить в зависимости от их массы, а ставки налога на яхты и другие плавсредства для досуга – в зависимости от мощности двигателя и габаритов.

Также депутаты предлагают увеличить налог с владельцев новых легковых автомобилей при первой регистрации в Украине с объемом цилиндров двигателя от 3501 куб. см и больше – с 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобилей, бывших в употреблении до 8 лет, – с 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.