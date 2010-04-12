Эксперт: банки должны отказаться от практики ссуд с нулевым взносом

Кредитование населения должно стать более цивилизованным и банки должны отказаться от практики ссуды с нулевым взносом. Об этом завяил журналистам, комментируя ситуацию с кредитованием в Украине, председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Много банков имеют проблемы с возвращением кредитов из-за неадекватно заниженных требований к получению ссуды, ведь деньги, которые «упали с неба», развращают», - отметил банкир. По его словам, Банк Кипра никогда не шел на такие рискованные шаги. «Потому мы практически не имели и не имеем проблем с возвращением средств и объем кредитования не уменьшился даже во время кризиса», – подчеркнул председатель правления Банка Кипра.

Как отметил Владислав Байрака, Банк Кипра, например, выдает автокредиты с первоначальным взносом 35%, и процентная ставка в гривнях составляет приблизительно 21%, при этом отсутствуют любые скрытые платежи и ежемесячные комиссии.

«Мы готовы кредитовать там, где людям действительно нужна помощь банка: покупка нового авто, ипотека на развитие бизнеса или изменение условий проживания. Мы адекватно оцениваем рынок и предлагаем до 65% денег в зависимости от вида залога. Главное – условия кредита должны быть прозрачными и понятными для обеих сторон», – заметил эксперт.

Напомним, что в 2009 году Банк Кипра вошел в число семи банков, которые получили наивысшую оценку надежности депозитов «5» по данным независимого агентства «Кредит-Рейтинг». В этом рейтинге было представлено 73 банка.