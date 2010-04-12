Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосети
10:08, 12 апреля 2010Общество
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Сработала система противоаварийной защиты
Сегодня в 7 часов 12 минут энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосети из-за ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины.
Причина ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты выясняется.
Нарушений границ и норм безопасности не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площадке ЗАЭС – в пределах нормы.
Сегодня на атомных станциях Украины в работе находится 10 из 15 энергоблоков.
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