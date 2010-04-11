Любомир Гузар помолился обо всех погибших в авиакатастрофе

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР принял сегодня участие в поминальном богослужении за упокой души Президента Польши Леха Качиньского, его жены Марии и всех членов делегации, погибших в авиакатастрофе под Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН, богослужение состоялось в Киеве в Костеле Святого Александра.

«Мы вспоминаем их особо, потому что это наши соседи, потому что это наши близкие», – сказал глава УГКЦ.

Он напомнил, что в истории наших народов были «волны, когда мы поступали несправедливо друг против друга. Да, было такое. Мы этого не можем ни отрицать, ни измерять».

«Когда я впервые раз возможность и честь встретиться с покойником, то было в день примирения украинских и польских епископов, к которому примкнули тысячи верующих. Я встречал его, по меньшей мере, дважды позже и оба этих раза были в обстоятельствах, когда он как представитель польского народа, а наш тогдашний президент Виктор ЮЩЕНКО – как представитель украинского народа, и мы епископы – польские и украинские вместе с ними искали примирения, говорили друг другу: «Мы прощаем и у вас просим прощения», – вспомнил Блаженнейший Любомир.

Глава УГКЦ отметил, что «эта фигура Президента Польши, которую сегодня вспоминаем в наших молитвах, собственно записалась очень выразительно в том желании настоящего честного, искреннего соседства наших народов. Для наших церквей это тоже чрезвычайно важно, потому мы должны в сегодняшний день искренне поблагодарить Бога, что такие люди есть».

Он выразил надежду, что «во всех храмах страны сегодня в молитвах вспоминалась та фигура, которая так много пыталась сделать, чтобы мы жили в мире и согласии с нашими соседями».

«Стараемся, особенно сегодня, в искреннем сочувствии с нашими соседями, которые чувствуют сегодня большую боль протери, поручити Господу Богу душу покойного Президента Леха Качиньского и тех, кто с ним. Вечная им память!» – прибавил Блаженнейший Любомир.

В поминальном богослужении приняли участие представители дипкорпуса Украины, в частности Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ. Служба велась на трех языках: польском, украинском и английском.