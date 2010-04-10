В Киеве налоговая накрыла подпольный цех по производству водки

В ходе проведения оперативных мероприятий работники главного отдела налоговой милиции выявили в Подольском районе Киева подпольный цех по изготовлению фальсифицированной водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в городе Киеве, оперативники задержали производителей фальсификата “на горячем” - в процессе изготовления алкоголя. Спирт неизвестного происхождения разбавлялся обычной водой и разливался в пустые грязные бутылки. Даже в таких условиях псевдо-предприниматели ежедневно изготовляли до 10 ящиков сомнительной водки. Из-за низкой цены поддельная водка имела в районе спрос. После тяжелого отравления один из покупателей попросил врачей скорой помощи отвезти его в налоговую милицию.

Производство фальсификата осуществлялось в антисанитарных условиях, в брошенном доме по улице Нижнеюрковская.

Во время осмотра помещения налоговики обнаружили готовую продукцию – свыше 7 тысяч бутылок водки, закрутки, 25 тысяч поддельных акцизных марок старого образца и больше тонны спирта, ориентировочной стоимостью около 200 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.