Среднедневной спрос на наличную валюту сократился в 7,7 раза

Спрос на наличную валюту в среднедневном вычислении с начала апреля сократился в 7,7 раза.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в начале месяца на межбанковском рынке продолжало доминировать предложение иностранной валюты. Благодаря этому Нацбанк ежедневно выходил на валютный рынок, где имел возможность покупать валюту. Это, с одной стороны, обусловило увеличение международных резервов, а с другой – способствовало нивелированию резких колебаний обменного курса гривни. При этом в начале месяца Нацбанк поддержал платежи «Нафтогаза Украины» по его внешним контрактам, что способствовало не только своевременному расчету компании за импортированный природный газ, но и общей стабилизации ситуации на валютном рынке.

Отмечается, что на наличном валютном рынке также наблюдается стойкое увеличение валютного предложения. В данных условиях изменения рыночного курса гривни относительно доллара США оставались минимальными: на межбанковском рынке он колебался в пределах 7,9136-7,9209 грн./долл., а на наличном, по операциям продажи долларов, – в пределах 7,9072-7,9189 грн./долл.

По информации НБУ, такая ситуация способствовала стабилизации официального курса гривни к доллару США, колебания которого были ограничены диапазоном 7,9242-7,9263 грн./долл. Относительно же евро и российского рубля гривня с начала апреля ревальвировала на 1,36% – до 10,54 грн./евро и на 0,11% – до 2,6989 грн./10 рублей, соответственно.