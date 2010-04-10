Разработана программа изготовления техники для АПК

Министерство промышленной политики Украины совместно с предприятиями разработало программу изготовления техники и оборудования для агропромышленного комплекса страны в текущем году на общую сумму 3,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на министра промполитики Дмитрия КОЛЕСНИКОВА.

По его словам, НАК «Украгролизинг» уже получила от сельхозпроизводителей заказы на сумму около 2 млрд. грн. С учетом заказа сельхозпроизводителей и запланированных поставок на экспорт министерство и разработало эту программу.

Д.КОЛЕСНИКОВ отметил, что мероприятия Минпромполитики по техническому развитию в АПК будут проводится в пяти направлениях: производство тракторов и мобильной техники; производство машин для сбора, хранения и доработки зерна; производство техники для сева и возделывания почвы; производство оборудовании для животноводства и птицеводства; производство оборудования для пищевой промышленности и переработки сельхозпродукции.

«Именно эта техника пользуется наибольшим спросом среди аграриев», – отметил министр.

По информации Д.КОЛЕСНИКОВА, отечественные предприятия сельхозмашиностроения экспортируют свыше 40% продукции, что свидетельствует об их конкурентоспособности. В то же время министр выразил обеспокоенность состоянием дел в отрасли машиностроения для АПК. По его словам, если проанализировать состояние дел в этой отрасли, то, начиная с 1998 года, объемы производства продукции постепенно увеличивались, за исключением 2009 года, когда они составили немногим более 50% от объемов 2008 года.

Вместе с тем, министр сообщил, что на складах промышленных предприятий и дилеров накопилось готовой техники и запасных частей на сумму свыше 2 млрд. грн. Особенно его беспокоит тот факт, что значительную часть остатков составляет техника, необходимая аграриям для проведения весенне-полевых работ.

Д.КОЛЕСНИКОВ убежден, что украинская промышленность в состоянии обеспечить собственный агропромышленный комплекс отечественными техническими средствами в полном объеме, поэтому, подчеркнул он, продукция отечественных предприятий сельхозмашиностроения должна максимально реализовываться на внутреннем рынке.