Черновецкий гарантирует Платини, что Киев успеет подготовиться

Мэр столице Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ гарантировал президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, что Киев подготовится к Евро-2012 с соблюдением всех требований и рекомендаций УЕФА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня в Киев с официальным визитом прибыла делегация УЕФА во главе с М.ПЛАТИНИ, в сопровождении вице-премьер-министра Украины по вопросам Евро-2012 Бориса КОЛЕСНИКОВА, президента ФФУ Григория СУРКИСА и руководителя МОК «Евро-2012 Украина» Маркияна ЛУБКИВСКОГО.

Делегацию УЕФА и других высокопоставленных должностных лиц в аэропорту «Борисполь» встречали Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Хочу заверить вас, что столица активно готовится к чемпионату Европы по футболу, и мы делаем все возможное, чтобы финал Евро-2012 в Киеве состоялся на высоком организационном уровне. Я гарантирую, что вся инфраструктура города будет подготовлена как можно лучше, с соблюдением всех требований и рекомендаций УЕФА», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В свою очередь, осмотрев строительство НСК «Олимпийский», президент УЕФА отметил, что с даты его последнего визита в столицу Украины есть ощутимый прогресс в подготовке Киева к Евро-2012.