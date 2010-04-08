После взрывов в Москве в киевском метро повесили 263 камеры

В Киевском метрополитене после взрывов в московской подземке для предупреждения правонарушений и терактов дополнительно установлено 263 камеры видеонаблюдения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра МВД Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.

По его словам, таким образом после этого общее количество видеокамер насчитывает в киевской подземке свыше 300 штук.

Он также отметил, что во время проведения массовых мероприятий будет усиливаться охрана общественного порядка как на улицах, так и в метро, в частности, на последнем объекте ежедневно дополнительно к охране правопорядка привлекается 40-50 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Сейчас изучается возможность установления аналогичных технических средств наблюдения в Днепропетровском и Харьковском метрополитенах.