После взрывов в Москве в киевском метро повесили 263 камеры
Для предупреждения терактов
В Киевском метрополитене после взрывов в московской подземке для предупреждения правонарушений и терактов дополнительно установлено 263 камеры видеонаблюдения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра МВД Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.
По его словам, таким образом после этого общее количество видеокамер насчитывает в киевской подземке свыше 300 штук.
Он также отметил, что во время проведения массовых мероприятий будет усиливаться охрана общественного порядка как на улицах, так и в метро, в частности, на последнем объекте ежедневно дополнительно к охране правопорядка привлекается 40-50 военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
Сейчас изучается возможность установления аналогичных технических средств наблюдения в Днепропетровском и Харьковском метрополитенах.