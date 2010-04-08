Начальник райуправления милиции на смерть сбил человека и скрылся

Сотрудники уголовного розыска Згуровского района Киевской области задержали начальника одного из райуправлений милиции этого региона, который подозревается в том, что вчера вечером насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Департамента связей с общественной МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам, 7 апреля в 21.15 в милицию поступило сообщение, что на дороге найдено тело человека с травмами, которые могли быть причинены в результате наезда автомобиля. Ночью сотрудники уголовного розыска нашли на одной из станций технического обслуживания автомобиль с характерными для ДТП повреждениями, а впоследствии задержали и сотрудника милиции, которому это транспортное средство принадлежит.

Как отметил Д.АНДРЕЕВ, в настоящее время расследование этого инцидента взято под личный контроль министра внутренних дел.

В контексте этого, руководитель ДСО проинформировал, что на протяжении последней недели в органы внутренних дел поступило 22 сообщения о правонарушениях, которые были совершены при участии сотрудников милиции. В 19 случаях назначено служебное расследование, 62 должностных лица МВД привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должностей 21 чел., в том числе 3 руководителя.