В Украину прибывает директор Международного военного штаба НАТО

Сегодня в Украину с трехдневным визитом прибывает делегация Североатлантического альянса во главе с директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Джо ГОДДЕРИЖЕМ (P.J.M. Godderij).

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в рамках визита 8 апреля в Киеве состоятся штабные переговоры между делегацией Международного военного штаба НАТО и украинской военной делегацией, которую будет возглавлять заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО.

В ходе переговоров стороны планируют обменяться мнениями относительно ключевых аспектов и будущих перспектив военного сотрудничества между Украиной и НАТО. Также И.КАБАНЕНКО и Дж.ГОДДЕРІЖ обсудят возможные пути улучшения сотрудничества и повышения оперативных возможностей Вооруженных сил Украины.

По завершении переговоров директор Дж.ГОДДЕРИЖ осуществит визит вежливости к начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу армии Украины Ивану СВИДЕ.

В этот же день представители делегации Международного военного штаба НАТО планируют посетить и ознакомиться с работой Ситуационного центра Главного командного центра Вооруженных сил Украины и Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины.

9 апреля запланирована двусторонняя встреча директора Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенанта с министром обороны Украины Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

Также Дж.ГОДДЕРІЖ планирует посетить в Киеве Национальный университет обороны Украины, где ознакомится с работой Центра имитационного моделирования и учебно-научного центра международной миротворческой деятельности.