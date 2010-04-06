Во Львове завотделением университета поймали на взятке
16:47, 06 апреля 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
Во Львовской области задержана во время получения взятки заведующая отделением одного из государственных университетов города.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, женщину-завотделением университета задержали во время получения взятки в сумме 2 тыс. грн. в помещении одного из кафе Львова, где она назначила встречу студенту-первокурснику, который должен был передать ей указанную сумму «за содействие в сдаче сессии».
Факт вымогания и получения взятки задокументирован, вещественные доказательства изъяты.
Прокуратурой Львова возбуждено уголовное дело.
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