Во Львове завотделением университета поймали на взятке

Во Львовской области задержана во время получения взятки заведующая отделением одного из государственных университетов города.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, женщину-завотделением университета задержали во время получения взятки в сумме 2 тыс. грн. в помещении одного из кафе Львова, где она назначила встречу студенту-первокурснику, который должен был передать ей указанную сумму «за содействие в сдаче сессии».

Факт вымогания и получения взятки задокументирован, вещественные доказательства изъяты.

Прокуратурой Львова возбуждено уголовное дело.