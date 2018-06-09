Елена Полюхович: передайте привет Уколову и Терехину, я не собираюсь сдаваться

Сегодня эта история чем-то похожа на старый альбом с черно-белыми фотографиями... Снимок первый (изрядно выцветший и многими уже забытый) в телеэфире нардепы-регионалы заявили, что в Артеке насилуют детей . Следующая страница: заявления, что народные депутаты детей насилуют и в Киеве...

Оказалось, что есть конкретные дети, которые об этом рассказали. Какой-то подонок из штаба одной из политсил слил в Интернет имена и фамилии пострадавших, министр внутренних дел фактически подтвердил этот слив на пресс-конференции. Вся страна узнала имя матери пострадавших детей - Елена Полюхович. Поскольку в причастности к преступлению подозревали депутатов БЮТ (Виктора Уколова, Сергея Терехина, Руслана Богдана, членов тогдашней парламентской коалиции и директора МДЦ Артек Бориса Новожилва) большая часть парламента сразу же грудью стала на защиту подозреваемых, одновременно пытаясь обвинить мать в психической неадекватности. Со временем, дело из МВД передали в Генпрокуратуру. Но прошли президентские выборы. Победа досталась той самой политсиле, которая подняла шум, якобы, стремясь «защитить детство». Теперь, когда мы подходим и спрашиваем у регионалов: контролируете ли вы дело педофилов, они пожимают плечами: мы сделали все, что могли. «Победили на президентских выборах и умыли руки?» - уточнили мы, но ответа так и не дождались. Елена с детьми находится под охраной СБУ, - уже несколько месяцев взаперти.

Временная следственная комиссия ВР практически не заседала... Директор Артека Борис Новожилов периодически созывает пресс-конференции, на которых рассказывает о провокациях против «территории счастливого детства» и объявляет о своей невиновности, мол, он прошел проверку на детекторе лжи. Вот и вчера, опять появилась информация о том, что детектор лжи, якобы, не подтвердил участия депутатов от БЮТ Сергея Терехина и Виктора Уколова в растлении малолетних. «Слив» выглядит несколько странно: в выходной день одно из интернет-изданий размещает, якобы отчет внезапно проснувшейся ВСКза подписью ее главы коммунистки Екатерины Самойлик. «Проведены судебно-медицинские экспертизы обвиняемого Полюховича (Дмитрий Полюхович - отец детей), свидетелей Дунаева, Паевского и Новожилова. Признаков активного или пассивного гомосексуализма у указанных лиц не выявлено».

При этом один из членов комиссии Виктор Корж вообще отказывается считать опубликованный материал отчетом ВСК ВР, и называет его «справкой из прокуратуры».

Я позвонила Елена Полюхович с просьбой рассказать о последних событиях.

Елена, вы видели обнародованный отчет временной следственной комиссии парламента? Да. Я давно не жду чудес ни от следствия ни от следственной комиссии парламента. Сын Екатерины Самойлик, которая возглавляет Временную следственную комиссию, - прокурор Ялты. И он, насколько я знаю, попал в кресло прокурора не без помощи Новожилова. Так что как мать, которая хочет защитить благодетеля своего сына, я ее понимаю. Депутаты и Новожилов прошли проверку на детекторе лжи, и он не показал, что они насиловали детей. Но ведь это нонсенс. Во-первых, в нашей стране показания детектора не считаются показаниями в суде. Кроме того, прокуратура не располагает таким оборудованием. То есть, депутаты и Новожилов проходили его (если проходили) в каком-то частном детективном агентстве со всеми вытекающими отсюда возможностями. Я с детьми сама год назад проходила детектор не для того, чтобы его данные приобщили к материалам дела, а для того, чтобы нас кто-нибудь услышал.

И потом мы с вами взрослые люди, скажите, какая экспертиза может подтвердить, что человек не насиловал ребенка? Какая такая экспертиза?

Они опросили знакомых, которые сказали, что мой муж и депутаты не склонны к гомосексуализму. Скажу, что сначала следствие провело колоссальную работу, что опросить всех моих знакомых, всех моих однокурсников, людей, с которыми я десятилетиями не виделась, они опросили одноклассников моих детей. И ничего подозрительного не накопав, принялись отбеливать моего мужа и народных избранников.

Вы после выборов виделись с Генпрокурором?

Да, после выборов я была на встрече с Генпрокурором, там было шестеро человек. Я думаю, что меня пригласили только для того, чтобы было о чем отчитаться новому президенту. И мне в довольно категорической форме было предложено сделать две экспертизы. Первая: экспертиза детей. Вторая: комплексная психиатрическая. Никакого желания выслушать меня, не было. Мне как бы давали понять, что я должна стать послушной. Все мои робкие попытки возразить, попросить прислушаться довольно хамски пресекались сотрудником ГПУ господином Хочунским.

Почему вы все-таки не согласились на проведение психиатрической экспертизы?

Потому что еще за месяц до ее назначения в прессе появились такие материалы. Отдельные издания написали, что на проводившихся ранее допросах со мной присутствовали психолог и психиатр. Мы этого не знали, там ведь далеко не все представлялись. И этот психиатр утверждает, что у меня такой-то диагноз, у моего ребенка – такой-то. А потом народные депутаты из штаба Народной Самобороны заявляют, что «мать сошла с ума»… То есть в прессу еще до экспертизы пытались вбросить идею моего якобы нездоровья, а потом мне предложили пройти экспертизу. Если бы экспертиза предполагалась честная, то почему не разрешить элементарную видеосъемку? Говорить, что экспертиза будет честной - нонсенс. После визита к Медведько у меня нет иллюзий.

Я получила ответы на свои ходатайства, и знаю, что все фигуранты находятся в статусе свидетелей. Все фигуранты, кроме Полюховича, находятся в статусе свидетелей. Получила письмо Гарбузы, что Новожилов проходил детектор по направлению Гарбузы. При этом я хочу подчеркнуть, что в той квартире на Березняковской был свежий ремонт, поэтому дети сказали, что обои были другие. И я просила провести экспертизу, когда там был сделан ремонт. В такой экспертизе нам отказали.

А вообще журналисты давно провели свое расследование (см. часть 1 и часть2).

Эта квартира, на которую показал мой сын, и где якобы живут пенсионеры. Так вот у этих пенсионеров есть сын, друг Уколова и соучредитель двух компаний «Телерадиокомпания Медиаком», а также ЗАО «Компания Пилот», которые делали видео для штаба БЮТ. В это же доме находится квартира, где расположен Фонд помощи неблагополучным подросткам. И этот фонд связан с указанными кампаниями.

(Я читала эти расследования. Автор предполагает, что следствие Генпрокуратуры формирует “предпродажный пакет”. Якобы сотрудники прокуратуры могут обратиться к заинтересованным политическим сторонам с предложением приобрести нужные результаты следствия. Если психолого-психиатрическая экспертиза и прочие сведения будут указывать на “зомбированность” детей и искусственные корни «дела педофилов», тогда платят одни, если же будет доказана, как и было заявлено сначала, причастность депутатов и руководства “Артека” – платят другие. – Авт.) И вы спрашиваете, почему я отказываюсь от экспертизы. Это шоу, фарс, соглашаться на что-либо нет смысла. Дети опознали место преступления, оба ребенка. Они сейчас требуют экспертизы детей. Но ведь это бред.

Медицинская эскпертиза - очень болезненная процедура. Подвергать детей снова этому испытанию нет смысла. Это больно. Более того, год назад проводилась экспертиза, и там было шесть специалистов. Все шрамы и рубцы выводились на экран и записывались на жесткий диск. Уже прошел год. А за год шрамы затягиваются. И что они снова хотят увидеть? Они назначают экспертизу детям, говорят, что мол, там все не так страшно. А потом, по результатам психиатрической экспертизы, нас признают сумасшедшими. Им нужно закрыть дело? Закрывайте, но не путем экзекуции над моими детьми.

Передайте персональный привет господам Терехину, Новожилову, Уколову, и всем следователям, которым жить с тем, что они сотворили. Но я хочу сказать, что я не собираюсь сдаваться. Я хочу зарегистрировать международную организацию по борьбе с педофилией.

А что есть потенциальные участники? Я связывалась с людьми, оказавшимися в подобной ситуации. Это семейная пара из Харькова. Они удочерили пятилетнюю девочку, а через месяц выяснилось, что девочку жестоко насиловали. Теперь ребенку предстоит две операции. А следствие затягиваются, потому что не хотят марать честь города и честь детского дома. Я создаю международную организацию по борьбе с педофилией.

Я понимаю, что я не смогу изменить эту систему, но просто так выйти из этого ада я все равно не смогу. Может быть, это знание, все что стало результатом наших мытарств мы сможем как-то передать тем, кто пострадал.

А сейчас мы ждем суда. Мы знаем, что посадить могут только Полюховича. И уже не удивляемся, в стране, где люди «бросаются» под колеса машин депутатов, или же бросаются на вооруженных депутатов с топором, как на Лозинского, депутаты не бывают виноваты.

P.S. Самое сильное впечатление на меня произвели глаза детей Елены. У детей не должно быть такого взгляда… Так должны смотреть люди, которым пришлось слишком многое пережить и слишком многое увидеть. В остальном они - как все дети. Играют с кошкой и собакой, смотрят телевизор, и таскают сладости. Они подарили моему сыну новый диск и подробно описывали, как надо закачивать игру Скуби-Ду и Спецназ… А еще сразу бросается в глаза - у Елены красивые дети.

Эта история - как потрепанный альбом: много небрежно вырванных страниц, встречаются клочья разорванных фото и снимки с вырезанными «головами»… Эта история – вопрос без ответа: возможно ли в Украине честное расследование, «дела педофилов», если в причастности к нему подозреваются народные депутаты?

Или любого другого дела, в котором замешаны представители власти?..

Лана Самохвалова