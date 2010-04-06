Киевская «четверка» ограбила ювелирный магазин в Харькове

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области задержали участников организованной преступной группы, которые в Харькове ограбили ювелирный магазин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД, организовал и возглавил преступную группу студент 4-го курса одного из университетов Киева. К группе присоединились его однокурсник и еще двое 20-летних юнцов, все киевляне.

Как установили оперативники, злоумышленники заранее разработали план нападения на магазин с драгоценностями. Они вошли в ювелирный магазин якобы за покупками, позвали продавщиц и брызнули им в лицо неизвестным веществом, похожим на газ. Пока две женщины приходили в сознание, нападающие завладели ювелирными изделиями в количестве 644 штуки стоимостью почти 600 тыс. грн. и скрылись.

Установлено, что такое преступление на счету «четверки» не одно. Следствием доказана причастность нападавших к ограблению еще одной «ювелирки» и четырех пунктов обмена валют в Киевской области.

В отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.2,4 ст. 186 (грабеж, совмещенный с насилием и совершенный в больших размерах), ч.4,3 ст.187 (разбой, совершенный ОПГ), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные ОПГ) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.