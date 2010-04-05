Во Львове и Чернигове отметили Обливной понедельник

Сегодня во Львове в рамках «Пасхальных забав» молодежь празднует Светлый (Поливальный) понедельник.

Как сообщила УНИАН работник пресс-службы Львовского городского совета Марта ИВАЩИШИН, сегодня на «Больших гаевках», которые проходили под открытым небом во львовском Музее народной архитектуры и быта «Шевченковская роща», молодежь пела песни вместе с фольклорными коллективами, юноши и девушки принимали участие в конкурсе на лучшую писанку, а также устроили традиционные обливания друг друга освященной водой.

В селах Львовщины в этот день, по традиции, парни, встретившись с девушками, обливали их водой, а за это девушки даровали им пасхальные яйца и писанки.

В центральной диспетчерской коммунального предприятия «Львовэлектротранс» УНИАН сообщили, что сегодня во время традиционных развлечений молодежи в центре Львова - обливать водой пассажиров троллейбусов и трамваев - в отличие от предыдущих лет до диспетчерской «Львовэлектротранса» не поступило ни одной жалобы от пассажиров или водителей электротранспорта на некорректное поведение «поливальщиков», которые раньше могли выплеснуть на нарядно одетую девушку целое ведро воды.

В диспетчерской «Львовэлектротранса» отметили, что сегодня молодежь «поздравляла корректно пассажиров из Поливальным понедельником символически окропляя их водой».

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В центре Чернигова неподалеку от Пятницкой церкви проходит обрядовое действо по случаю Волочильного или Поливального понедельника.

Как сообщила руководитель обрядовой группы Союза украинок Раиса РЕШЕТНЮК, обряды в понедельник после Пасхи делятся на два отдельных действа: посещение знакомых («волочь калач»), что и дало название «Волочильного понедельника» - группы ходили от дома к дому и поздравляли всех с праздником, и обливание водой – «Поливальный (обливной) понедельник», когда парни обливали водой девушек с пожеланиями красоты.

Р.РЕШЕТНЮК отметила, что Союз украинок пытается возобновить традиции Пасхальных праздников в прекрасном историческом городе Чернигове. Неподалеку от храма празднично одетые в национальных костюмах мужчины и женщины исполнили народные песни, посвященные Пасхе. Также провели обряд обливания водой.

Участников и зрителей праздника поздравили священники – настоятель Пятницкой церкви УПЦ Киевского патриархата отец МИРОН и представитель черниговской общины Украинской греко-католической церкви отец ВИТАЛИЙ.

В частности, отец МИРОН поздравил присутствующих с самым большим христианским праздником – Пасхой, и призвал верующих к любви, миру и толерантности. «Если бы не воскрес Христос, то вера бы наша была напрасной», - добавил он.

Священнослужители пожелали жителям Чернигова здоровья духовного и телесного, укрепления веры, любви к ближним своим и Божьего благословения во всех добрых делах.