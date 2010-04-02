Сотрудник ювелирного магазина «набрал» себе золота на 3 миллиона

В Кременчуге Полтавской области милиционеры задержали работника магазина "Золотое руно", укравшего ценностей на 3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник отдела уголовного розыска Кременчугского городского управления милиции ГУМВД в Полтавской области Игорь ТУЛЬ.

По его словам, 36-летний администратор, который также по совместительству был охранником магазина и доверенным лицом хозяина, чтобы отвести от себя подозрения, сымитировал кражу со взломом. Перед закрытием магазина он вместе с продавщицей спрятал лотки с золотом в сейф, имитировал процедуру постановки магазина на сигнализацию и отвез коллегу домой. Затем он вернулся в магазин, опустошил сейф, открыл окно и поставил объект под охрану. Золото злоумышленник спрятал в собственном гараже.

Ночью он вернулся на место совершения преступления, проник через открытое окно в помещение и имитировал кражу - взломал сейф с помощью дрели. В результате его действий в магазине сработала сигнализация.

Как рассказал И.ТУЛЬ, милиционеры, приехавшие на вызов, проанализировали работу датчиков движения и выяснили, что вынести 26 лотков золота за три минуты вор бы не успел. Заподозрив персонал магазина, милиционеры провели обыск и обнаружили похищенные ценности в гараже администратора.

Ориентировочная стоимость изъятого золота (без экспертной оценки) составляет около 3 млн. грн. По факту хищения имущества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.