Продолжается фотовыставка «Номады: Facebook»

Во вторник 6 апреля 2010 в выставочном зале Научной библиотеки Национального университета «Киево-Могилянская академия» (помещение бывшего Центра современного искусства) открылась фотовыставка «Номады: Facebook», которая является частью художественного проекта «Номады». Выставка будет работать по 12 апреля 2010 года.

Проект «Номады» призван ознакомить общественность с явлением номадизма - движения современных мотопутешественников, - которые пренебрегая комфортом традиционных средств передвижения, садясь на собственных «железных коней», преодолевают тысячи километров ради чистоты восприятия мира и осмысления своего места в нем. С помощью фотокамеры они фиксируют и для себя, и для нас завораживающие, головокружительные и обыденные моменты того окружения, в котором мы впоследствии, возможно, увидим нечто исключительное. Их фотографии рассказывают зрителю о Дороге, жизни в Дороге, знакомят с другим мироощущением, которое кардинально отличается от обычного.

В рамках выставки будут экспонироваться лучшие фотоработы участников проекта за период 2008-2010 гг. На фотографиях показана жизнь обычных людей, проживающих на пяти континентах, которыми проехали мотопутешественники. Разнообразие человеческих настроений стало основной темой нынешней фотовыставки. Именно этим и объясняется ее название - «Номады: Facebook». Кроме того, в проекте будут представлены фотографии из путешествий по грунтовым дорогам Украины.

"Мы хотели рассказать о современных номадах - людях дороги, мотопутешественниках, объяснить или хотя бы попробовать это сделать, причины, которые заставляют этих людей бросать все, оставлять на время семью, дом, покой и уют, садиться на мотоцикл и мчаться навстречу неизвестности. Жизнь людей, которые отдают предпочтение мотоциклу всем другим видам транспорта, окутана не только романтикой и таинственностью, а и множеством противоречивых мифов. Очень часто на нас несправедливо "вешают" ярлыки дебоширов и пьяниц. Но это не так. Так говорят люди, которые нас совершенно не знают. Я надеюсь, что этот проект поможет людям узнать нас лучше, понять, кто мы есть на самом деле", - Борис Филатов, комиссар художественного проекта «Номады».

На открытии фотовыставки будут присутствовать заслуженные путешественники России братья-близнецы Александр и Сергей Синельники (Фонд кругосветных экспедиций). В их послужном списке такие смелые проекты, как экспедиции «1000 км пешком по Западной Сахаре» (2010 г.), «Семь пустынь мира на мотоцикле «ИЖ» (2006-2008 гг.), «Вокруг света на мотоцикле «Урал» (2002-2004 гг.) и другие.

Проект «Номады: Facebook» является вторым шагом в серии выставок «Номады». Первая выставка «Номады. На линии горизонта» прошла в марте 2008 года на территории Музея Киевской крепости «Косой капонир» и в мае 2008 года в выставочном зале Аэрокосмического Центра Днепропетровска. Проект имел большой успех не только среди профессиональных сообществ путешественников, фотолюбителей и пр. К проекту удалось привлечь внимание представителей дипломатического корпуса, политического и прогрессивного художественного истеблишмента, а также обычных люди, которых заинтересовало это неординарное событие.

Адрес: Выставочный зал Научной библиотеки Национального университета «Киево-Могилянская академия» (помещение бывшего Центра современного искусства), ул. Сковороды, 2. Время работы выставки с 10.00 до 20.00.

Художественный куратор проекта - Петр Бевза, художник, член Национального союза художников Украины, участник международных выставок.

За дополнительной информацией, комментариями участников проекта и фотоматериалами обращайтесь: Ольга Каменец, координатор проекта:

(067) 402 29 00, (044) 490 04 12, info@nomads2010.org

www.nomads2010.org