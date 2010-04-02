Объем золотовалютных резервов Украины превысил 25 млрд. дол.

Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины по состоянию на конец марта т.г. составил 25,125 млрд. долл. (на конец февраля т.г. - 24 млрд. 148,1 млн. долл. - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель группы советников председателя Нацбанка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в четверг.

"25,125 млрд. долл. - такие наши резервы. Это практически тот уровень, который мы имели год назад – на 400 млн. долл. меньше", - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Он отметил, что «мы покупаем валюту не для того, чтобы зафиксировать курс… Мы покупаем, потому что мы хотим поддержать адекватное денежное предложение, адекватное в фазе разогрева экономики, мы покупаем для того, чтобы пополнить международные валютные резервы…"

При этом, он подчеркнул, что в отличие от прошлого года, эти средства не заимствованные, а полученные от продажи валюты населением, нерезидентами и экспортерами.

Относительно состояния монетарных агрегатов, В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что по состоянию на 29 марта т.г. монетарная база в Украине с начала прошлого месяца выросла на 4,1%, в прошлом году за март – на 2,3%. С начала т.г. рост монетарной базы составил 1,8%, в прошлом году за январь-март - «минус» 4,9%.

Рост денежной массы с 1 по 29 марта составил – 2%, в прошлом году за март - «минус» 1%. С начала года масса выросла на 0,6%, а в прошлом году за январь-март она сократилась на 9,6%.

Говоря о прогнозном уровне экономического роста Украины, В.ЛИТВИЦКИЙ выразил мнение, что по итогам т.г. необходимо ориентироваться на рост ВВП в 3-4%. При этом он назвал недостаточно амбициозными правительственные прогнозы по инфляции в 2010 году на уровне 13,1%.

«Я предложил бы вариант следующий, как минимум, инфляцию ориентировать на уровне меньше уровня предыдущего года 12,3%, как максимум, чтобы она не выходила из показателя, который измеряется двузначным числом… Максимум – меньше 10%, минимум – меньше, чем в прошлом году», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Представитель Нацбанка считает, что возможное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть нейтрализовано по своему влиянию на инфляцию путем снижения спроса на другие товары и услуги, а также снижением инфляции по другим сегментам.

«50% потребительской корзины – это продовольственные товары. Если правительство и все, кто причастен к принятию решений, смогут направить тенденцию движения продовольственных товаров не на повышение, а хотя бы на удержание стабильного курса, не говоря уже о понижении цен, мы сможем нейтрализовать повышение тарифов», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Также он считает приемлемым планирование дефицита государственных финансов Украины в 2010 году на уровне 6,7% от ВВП. Эксперт также высказался за целесообразность ежеквартального пересмотра госбюджета.