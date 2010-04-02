В поминальные дни на кладбища будет ходить дополнительный транспорт

Для организации надлежащей работы пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения в поминальные дни 11, 12, 13 и 14 апреля, а также 9 мая 2010 года, коммунальное предприятие «Киевпасстранс» дополнительно привлечет 257 автобусов, 52 троллейбуса, 28 трамваев и 178 маршрутных такси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также предусмотрен необходимый резерв подвижного состава на случай увеличения пассажиропотока и дежурство автомобилей технической помощи.

Для перевозки пассажиров во время проведения поминальных дней КП «Киевпасстранс» организует дополнительные маршруты общественного транспорта к основным городским кладбищам.

Таким образом, 11 апреля (в течение дня) будет осуществляться перевозка пассажиров автобусным маршрутом №740 – «Одесская площадь – Южное кладбище»; троллейбусным маршрутом №2к – «Одесская площадь – ст. м. «Лыбидская»; автобусными маршрутами: «ст. м. «Оболонь» – Лесное кладбище» (экспресс); «ст.м. «Петровка» – Лесное кладбище» (экспресс), а также автобусным маршрутом №90к – «Интернациональная площадь – ст. м. «Святошин» и №5к – «ул. Изюмская – ул. Байковая».

13 апреля для перевозки пассажиров к кладбищам будут привлечены автобусные маршруты №5к – «ул. Изюмская – ул. Байковая»; №12к – «ул. Изюмская – Тубинститут»; №29 – «ул. Байковая – ст. м. «Печерская» и №29к – «ул. Байковая – Владимирский рынок».

14 апреля пассажиры смогут воспользоваться экспрессом №30Е - «ст. м. «Нивки» - Городское кладбище» и автобусным маршрутом №90к - «ст. м. «Святошин» - Интернациональная площадь».