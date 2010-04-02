Власти Тернополя инициируют перестройку мэрии под гостиницу

Власти Тернополя инициируют переоборудование нынешнего помещения мэрии под гостиницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, эта идея была озвучена членами исполкома во время рассмотрения вопроса подготовки города к приему одной из команд - участниц Евро-2012.

«Самой большой проблемой для нашего города остается количество и качество гостиниц, которые отвечали бы международным стандартам. Поэтому члены исполнительного комитета городского совета предлагают перепрофилировать нынешнее помещение городского совета, расположенное в центе города, в гостиницу для руководящего состава делегации УЕФА», - говорится в сообщении пресс-службы.

Новым помещением для аппарата мэрии, по мнению членов исполкома, может стать первый этаж недостроенной областной библиотеки, которая строится более 20 лет.

По данным пресс-службы, исполнительный комитет планирует уже вскоре обратиться к руководству областного совета и администрации с просьбой посодействовать в воплощении в жизнь этого предложения.