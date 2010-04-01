Скрываясь в Украине, гражданин Турции женился и вел бизнес

В Литинском районе Винницкой области милиция задержала гражданина Турции, который разыскивается Интерполом за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила старший инспектор отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области Анна ОЛИЙНЫК.

По ее словам, 38-летний задержанный совершил преступление у себя на родине и был осужден к 5 годам лишения свободы. В 2008 году, когда до выхода на свободу ему оставалось меньше года, он бежал за границу, “будучи достаточно богатым человеком и имея связи в определенных кругах”, добавила А.ОЛИЙНЫК. Кроме туристической фирмы в Турции на то время в Украине у него был “свой бизнес, который приносит хороший доход. Он открыл деревообрабатывающее предприятие и хлебопекарню”, отметила А.ОЛИЙНЫК. Чтобы получить законные основания для работы в Украине, иностранец женился на украинке, оформив официально брак. В Турции у него остались жена и четверо детей.

С прошлого года правоохранительные органы Турции объявили беглеца в международный розыск, его задержанием занялся Интерпол. В конце марта он был задержан винницкой милицией и взят под стражу.

По словам представителя Интерпола в Винницкой области Василия ПАНЬКЕВИЧА, на данное время гражданин Турции находится в следственном изоляторе, пока решается вопрос о его выдаче турецкой власти в порядке экстрадиции.