Украинские и российские эксперты обсудили в Севастополе вопросы ЧФ

В Севастополе состоялась очередная встреча экспертов украинско-российской подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, стороны, возглавляемые послом по особым поручениям МИД Украины Виктором СЕМЕНОВЫМ и его российским коллегой Александром БАВЫКИНЫМ, в частности, проанализировали результаты выполнения межправительственного соглашения о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности Черноморского флота РФ на жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения в местах дислокации его военных формирований на территории Украины от 16 марта 2000 года.

Первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН в интервью УНИАН сообщил, что на заседании рабочей группы рассматривался комплекс вопросов, связанных с дальнейшим упорядочением собственности и проведения текущего ремонта жилых домов и объектов, переданных Черноморским флотом России на баланс города 7 и меньше лет тому назад (речь о жилье и объектах, которые более 5 лет тому назад ЧФ РФ в одностороннем порядке передал на обслуживание городу, в связи с чем власти Севастополя тогда же неоднократно заявляли о необходимости участия российской стороны в вопросе приведения в порядок этих домов и объектов, поскольку их подавляющее большинство находилось в неудовлетворительном техническом состоянии - УНИАН).

Как добавил В.КАЗАРИН, «за российской стороной остается оплата всех текущих расходов, в том числе текущего ремонта, а это достаточно большое количество объектов. Капитальный же ремонт этих домов должны уже осуществлять мы, потому что мы приняли на баланс эти здания и объекты».

По словам В.КАЗАРИНА, «выработана своего рода дорожная карта по вопросу дальнейшей передачи на баланс городу этих очень важных объектов». Он отметил, что «найдена формула, которая удовлетворяет и город, и российскую сторону».