Переговоры Путина-Азарова грозят уничтожением украинскому химпрому

Ведущие предприятия химической и ферросплавной отраслей Украины выражают серьезную озабоченность намерением Кабинета министров Украины согласиться с предложением Российской Федерации относительно прекращения антидемпингового расследования по нитрату аммония и фосфатным удобрениям, а также настаивают на продолжении специального расследования против всех стран, импортирующих ферросплавы в Украину, в т.ч., против России. При этом химики и металлурги выражают недоумение в связи с тем, что на такие шаги правительство идет ради разрешения вопроса присутствия украинской трубной продукции (продукции «Интерпайпа») на российском рынке.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН открытом письме Украинской ассоциации производителей ферросплавов и Союза химиков Украины, подготовленном по результатам прошедших на прошлой неделе в Москве переговоров между премьер-министрами Украины и России Николаем АЗАРОВЫМ и Владимиром ПУТИНЫМ.

Авторы письма считают, что непродуманная отмена расследований по данным товарным позициям вместе с обязательством не вводить по ним заградительные меры нанесет непоправимый вред украинским химическим и ферросплавным предприятиям.

«Продукции отечественной химической отрасли изначально сложно конкурировать с российскими аналогами в силу колоссальной разницы в цене на природный газ, который является сырьем для производства нитрата аммония и азотных удобрений. Данный фактор оказывает решающее влияние на себестоимость продукции и дает существенные ценовые преимущества российским химическим компаниям, которые имеют льготные цены.

Действовавшие на протяжении 2008-2009 годов ограничительные меры в отношении произведенных в Российской Федерации нитрата аммония и фосфатных удобрений позволили украинским предприятиям химической отрасли выжить в условиях экономической рецессии», - подчеркивается в письме.

В УкрФА и Союзе химиков убеждены, что возможное решение об отмене заградительных мер в отношении нитрата аммония и фосфатных удобрений (в случае, если оно будет принято) не будет базироваться на надлежащих экономических расчетах на предмет его влияния на отечественную химическую промышленность, которая на сегодняшний день, учитывая высокую цену на природный газ, объективно находится в затруднительном положении.

По мнению авторов письма, имеются серьезные проблемы и в украинской ферросплавной отрасли – в 2009 году в объемы производства сократились на 27,5%, загрузка мощностей упала ниже 50%, а отпускные цены на готовую продукцию снизились на 30%. В последнее время импортеры ведут себя на украинском ферросплавном рынке все более агрессивно. Если в 2008 году доля иностранной продукции в украинском потреблении ферросплавов составляла не более 5%, то по итогам 2009 года она выросла до 35%. И это на фоне значительного проседания внутреннего спроса. В УкрФА считают недопустимым дальнейшее облегчение доступа импортной продукции на отечественный рынок ферросплавов.

Кроме того, в письме выражается недоумение относительно причины, по которой Кабмин пошел на уступки РФ. По данным авторов письма, этой причиной стал допуск на российский рынок продукции трубной компании «Интерпайп».

«Считаем необходимым заявить, что нам представляется непонятным, почему правительство увязало отмену ограничений на импорт в Украину российской химической и ферросплавной продукции с разрешением вопроса присутствия украинской трубной продукции (произведенной компанией «Интерпайп») на российском рынке, нанося, таким образом, ущерб украинским химическим и ферросплавным предприятиям. Считаем недопустимым уничтожение отечественной химической и ферросплавной отраслей вследствие неблагоразумных уступок российским производителям соответствующей продукции, а также поддержку частной компании «Интерпайп» за счет украинских химиков и ферросплавщиков.», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Москве прошли переговоры между премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ. Кроме «газовых» вопросов, в ходе переговоров рассматривались также вопросы относительно допуска на украинский рынок российских производителей.

Открытое письмо Украинской ассоциации производителей ферросплавов и Союза химиков Украины читайте тут