В столице назвали лауреатов «Киевской пекторали» (список)

В Киеве по случаю Международного дня театра поздравили лауреатов театральной премии «Киевская пектораль-2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, премии лучшим театральным деятелям на сцене Национального академического театра оперетты вручил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

В этом году оргкомитет премии определил лауреатов в десяти номинациях. В частности, лауреатами в номинации «За весомый вклад в театральное искусство» стали Ирина БУНИНА и Валерий БЕСАРАБ.

Премию «За лучшее драматичное представление» получил театр на Подоле за спектакль «Мертвый душ» режиссера Игоря СЛАВИНСКОГО, а лучшим музыкальным представлением признана «Сорочинская ярмарка» театра оперетты. Лучшим детским представлением эксперты признали спектакль Молодого театра «Капризная любовь Дроздоборода» режиссера Юлии МАСЛАК.

В номинации «За лучшее камерное представление (представление малой сцены)» победу одержал спектакль «Люксембургский сад» (театр на Подоле, режиссер И.СЛАВИНСКИЙ). Также И.СЛАВИНСКИЙ получил премию «За лучшую режиссерскую работу». Эту награду принесло ему представление «Мертвый душ».

Лучшим актером 2009 года стал Богдан БЕНЮК – премию «За лучшее исполнение мужской роли» он получил за спектакль «Одруження» (Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко). В номинации «За лучшее исполнение женской роли» победила актриса «Театра на Подоле» София ПИСЬМАН (спектакль «Мертвый душ»).

Премию «За лучшую оригинальную музыку к представлению» получил композитор Юрий ШЕВЧЕНКО, написавший музыку к спектаклю «Капризная любовь Дроздоборода» (Молодой театр).

Лучшим дебютом в 2009 г. признана работа режиссеров спектакля «Играем Чонкина» («Театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра») Александра КОБЗАРА и Андрея САМИНИНА.

Во время торжественной церемонии награждения лауреатов В.ЖУРАВСКИЙ вручил также ордера на квартиры работникам театральной сферы: дирижеру Национальной оперы Украины Герману МАКАРЕНКО и директору-распорядителю Молодого театра Владимиру ГАЛАЦАНУ.

«Поддерживая культуру, мы спасаем мир от бездуховности. Очень важно не забывать об этом, и столичная власть не забывает. Свидетельством этого является то, что даже в сложные времена экономического кризиса мы находим возможность отмечать лучших актеров, режиссеров и других представителей театрального искусства единственной в Украине театральной премией «Киевская пектораль», которая сегодня составляет 1000 долларов для каждого лауреата», – отметил В.ЖУРАВСКИЙ.

В мэрии напоминают, что театральная премия «Киевская пектораль» была учреждена в 1992 г. Ее соучредителями стали Союз театральных деятелей Украины и Главное управление культуры и искусств. Первая презентация премии состоялась в 1993 г. Это была первая театральная премия на территории бывшего Советского Союза. На сегодняшний день “Киевская пектораль” остается единственной театральной премией в городе Киеве.

Премия присуждается исключительно за творческие достижения театров и отдельных деятелей искусств за календарный год, предшествующий вручению премии, и проводится ежегодно в преддверии Международного дня театра.