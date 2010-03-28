Настоятель храма похитил имущество Покровской церкви

В Сумской области по подозрению в похищении церковного имущества задержан настоятель храма.

По информации прокурора отдела прокуратуры Сумской области Игоря ГЛУЩЕНКО, еще осенью 2008 года из Покровской церкви Конотопско-Глуховской епархии УПЦ МП, что в одном из населенных пунктов Сумской области, было похищено имущество (кресты, иконы и тому подобное). Прокурор района возбудил по этому факту уголовное дело по части 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. По результатам расследования старшим дознавателем местного райотдела милиции вынесено постановление об остановке досудебного следствия в связи с не установлением лица, совершившего преступление.

В прокуратуре детально изучили обоснованность принятого решения и пришли к выводу, что оно вынесено преждевременно, без выполнения всех следственных действий. В связи с этим решение было отменено, а заместитель прокурора Сумской области возбудил уголовное дело по части 3 ст. 185 Уголовного кодекса, расследование которого было поручено старшему следователю райотдела милиции с предоставлением необходимых письменных указаний. За ненадлежащее выполнение служебных обязанностей в отношении старшего дознавателя райотдела милиции и его руководителя возбуждены дисциплинарные производства.

Большой объем работы пришлось выполнить следователю, проводя комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В частности, допрошены в качестве свидетелей немало прихожан и работников церкви, председатель сельского совета, чтобы установить время исчезновения имущества. Установлено время, когда прихожане видели исчезнувшие вещи, а также то, что они использовались новоназначенным настоятелем церкви протоиереем М. во время богослужения. Была проведена криминалистическая экспертиза, чтобы определить, каким способом и на каком оборудовании изготовлена копия одной из икон, что находится в храме, приняты следственно-оперативные меры, направленные на установление связей протоиерея М. с лицами, которые занимаются коллекционированием и реализацией антиквариата, драгоценных изделий, церковных принадлежностей и тому подобное.

Принятыми мерами была установлена причастность подозреваемого к совершению данного преступления.

В отношении протоиерея (уже бывшего) возбуждено уголовное дело по факту похищения церковного имущества из Покровской церкви. Во время допроса свою вину в совершении указанного преступления он признал и рассказал об обстоятельствах его совершения.

На данное время по делу выполняются указания прокуратуры области и другие следственные действия с целью полного, всестороннего и объективного установления всех обстоятельств совершения преступления. Вскоре настоятелю церкви придется предстать перед судом.